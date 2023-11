Pioli: "Mai pensato che potesse essere la mia ultima partita al Milan"

vedi letture

Il Milan vince per 1-0 contro la Fiorentina e ritrova i 3 punti che mancavano da un mese. A fine partita è Stefano Pioli, allenatore del Milan, a descrivere le proprie sensazioni: "Oggi non pensavo potesse essere la mia ultima partita al Milan ma so quali sono i rischi del mestiere così come so cosa vuol dire non vincere una partita da un mese. Penso sempre alla prossima partita e martedì sarà la più importante di questa stagione.

Chiaro che la testa di stasera non poteva essere quella di quando eravamo primi in classifica ma abbiamo fatto una partita giusta per superare questo momento che stiamo attraversando. La squadra ha le qualità per fare meglio, ma questo è il momento di lottare e vincere le partite soffrendo. Per me è importante ma non ho dubbi sul fatto che il gruppo crede in quello che fa; dobbiamo dare continuità, possiamo fare vittorie in modo consecutivo ma adesso tutta l’attenzione è tutta su martedì perché bisogna battere il Borussia Dortmund", le sue parole ai microfoni di DAZN.