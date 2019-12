Pioli: "Mi auguro che i giocatori durante le vacanze pensino a come rimediare"

Stefano Pioli a Sky dopo la sconfitta per 5-0 in casa dell'Atalanta: "Con tutta onestà mi auguro che non servano le mie parole. È stata una prestazione così inferiore alle nostre possibilità che mi auguro che i giocatori durante queste vacanze pensino a come rimediare. Devono pensare a cosa non siamo riusciti a fare. Abbiamo sbagliato una partita quando non dovevamo sbagliarla, ora dobbiamo solo pensare a fare molto meglio. Nel mese di gennaio saremo impegnati molto e dovremo dimostrare di non essere quelli di oggi come abbiamo dimostrato anche con altri avversari".