Pioli rivela cosa ha detto alla squadra negli spogliatoi dopo Milan-Roma

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Roma, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League e vinta dai giallorossi per 0-1 grazie al gol di Gianluca Mancini.

La Roma ti ha sorpreso?

"Non ci ha sorpreso, ha solo cambiato fascia El Shaarawy che ha fatto ciò che di solito fa a sinistra. Nel primo tempo non siamo stati così netti, così lucidi senza palla, non siamo stati aggressivi. Non è stata la nostra miglior partita dal punto di vista della qualità".

Preoccupato dalla mancanza di aggressività?

"Tu sei aggressivo quando le distanze sono giuste. Io credo che la squadra sia stata molto generosa, ma non col coraggio e le distanze giuste che dovevamo avere".

Quanto è ripida la salita del Milan?

"La salita è ripida perché il livello si è alzato, ma sono convinto che la squadra possa giocare ad un livello superiore e se giochiamo a quel livello abbiamo tutte le possibilità di giocarcela. È quello che ho detto alla squadra dopo la partita".