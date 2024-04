Pioli sceglie Musah: l'americano dovrebbe partire accanto a Reijnders

Come riportato ieri in tarda serata (CLICCA QUI) sarà Yunus Musah e non Bennacer a prendersi una maglia da titolare in mediana. Salvo sorprese, pertanto, Stefano Pioli punterà sullo statunitense, titolare nell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo. Affiancherà Reijnders.

Confermati invece gli altri titolari, con Maignan che torna fra i pali, Gabbia che farà coppia con Tomori al centro della difesa e il solito quartetto in attacco con Chukwueze pertanto ancora una volta in panchina.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

80 Musah 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Rafa Leao

9 Giroud

All. Pioli

A disp.: Sportiello, Nava, Thiaw, Florenzi, Terracciano, Adli, Bennacer, Zeroli, Chukwueze, Jovic, Okafor

Indisponibili: Kalulu, Kjaer

Diffidati: Maignan, Calabria, Musah, Leao

Squalificati: Nessuno