Pioli: "Serie A allenante per la Champions? Secondo me sì"

Intervistato da Milan TV nel post partita di Milan-Liverpool, mister Pioli ha detto la sua sul fatto che la Serie A sia o meno allenante per le partite di Champions League: “Secondo me è allenante. Se abbiamo fatto una grande partita a Madrid non si può dire che non sia allenante. Oggi abbiamo fatto solo una buona partita, e in Champions una buona partita non è abbastanza per vincere. Ci siamo andati a confrontare con avversari che fanno la Champions da anni e l’hanno anche vinta o che sono arrivati in finale. Siamo una squadra ancora tanto giovane in questa competizione, dobbiamo fare un percorso che ci aiuti a limare questa distanza. Contro squadre normali avrei voluto vedere come sarebbe andata a finire, invece è andata così. Perdere tutte le partite con un solo gol di scarto ci fa capire che la differenza non è così ampia, ora sta a noi cercare di colmarla”.