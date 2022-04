Pioli su Juve-Inter: "La guarderò con distacco. Non conta più così tanto ciò che fanno gli altri"

MilanNews.it

Durante l’odierna conferenza stampa prima della sfida contro il Bologna, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche del match odierno fra Juventus e Inter: “La guarderò sicuramente, ma molto distaccato perché conta ciò che facciamo noi domani e non più così tanto ciò che fanno gli altri. La squadra può essere influenzata dai risultati di oggi? No, non deve. Ciò che conta è cercare di vincere la nostra gara e sappiamo come farlo”.