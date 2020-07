Pioli su Leao: "Ha un potenziale incredibile. Oggi è entrato bene ma può fare di più"

Intervistato da Sky Sport nel post partita di Milan-Atalanta, mister Pioli ha parlato così di Rafael Leao: "E' giusto avere aspettative alte perché ha un potenziale incredibile, questo anno gli servirà per la prossima stagione, in allenamento fa molto meglio di quello che fa in partita, ma arriverà. Oggi è entrato bene ma credo che possa fare di più, ha le qualità per spaccare le partite, lo può fare dall'inizio, adesso lo fa dalla panchina. E' un giocatore che l'anno prossimo dovrà per forza esplodere, ha tutto per diventare un giocatore che ci fa vincere le partite. Un attaccante da 25 gol? Magari, per me lui rimane un attaccante esterno, una seconda punta".