Domani c'è Milan-Bari: M5 chiude più tardi. Le info da ATM

Domani c'è Milan-Bari: M5 chiude più tardi. Le info da ATMMilanNews.it
Oggi alle 20:12News
di Manuel Del Vecchio

In occasione di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia in scena domenica 17 agosto a San Siro con fischio d'inizio alle 21.15, ATM informa che la metropolitana lilla M5 chiude alle 00.30. Queste le info dell'Azienda Trasporti Milanesi: 

"Domenica 17 agosto, c’è la Coppa Italia. M5 chiude più tardi, ultimi treni da Bignami e San Siro alle 00:30. Le stazioni M5 di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita".