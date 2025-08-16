È un Milan rossocrociatonero. Con Athekame la Svizzera è tra le più rappresentate
È un Milan rossocrociato-nero, verrebbe da dire. Con l'ufficialità di Zachary Athekame salgono a tre i giocatori elvetici in rosa, che comprende anche l'altro nuovo acquisto Ardon Jashari e Noah Okafor sul quale attenzione vi sono delle sirene di mercato, dal Leeds e dal Fenerbahce.
Svizzera che è il Paese più rappresentato al pari della Francia che risponde con Mike Maignan, Youssef Fofana e Yacine Adli. E del Belgio con De Winter e Saelemaekers, più Origi che di fatto è legato a un contratto con i rossoneri fino a giugno.
A oggi si contano 21 stranieri, così suddivisi:
Svizzera 3 (Athekame, Jashari, Okafor)
Francia 3 (Adli, Fofana, Maignan)
Belgio 2 (De Winter, Saelemaekers, Origi)
Stati Uniti 2 (Musah, Pulisic)
Inghilterra 2 (Loftus-Cheek, Tomori)
Portogallo 1 (Leao)
Ecuador 1 (Estupinan)
Messico 1 (Gimenez)
Serbia 1 (Pavlovic)
Algeria 1 (Bennacer)
Spagna 1 (Jimenez)
Nigeria 1 (Chukwueze)
Croazia 1 (Modric)
