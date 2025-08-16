È un Milan rossocrociatonero. Con Athekame la Svizzera è tra le più rappresentate

È un Milan rossocrociato-nero, verrebbe da dire. Con l'ufficialità di Zachary Athekame salgono a tre i giocatori elvetici in rosa, che comprende anche l'altro nuovo acquisto Ardon Jashari e Noah Okafor sul quale attenzione vi sono delle sirene di mercato, dal Leeds e dal Fenerbahce.

Svizzera che è il Paese più rappresentato al pari della Francia che risponde con Mike Maignan, Youssef Fofana e Yacine Adli. E del Belgio con De Winter e Saelemaekers, più Origi che di fatto è legato a un contratto con i rossoneri fino a giugno.

A oggi si contano 21 stranieri, così suddivisi:

Svizzera 3 (Athekame, Jashari, Okafor)

Francia 3 (Adli, Fofana, Maignan)

Belgio 2 (De Winter, Saelemaekers, Origi)

Stati Uniti 2 (Musah, Pulisic)

Inghilterra 2 (Loftus-Cheek, Tomori)

Portogallo 1 (Leao)

Ecuador 1 (Estupinan)

Messico 1 (Gimenez)

Serbia 1 (Pavlovic)

Algeria 1 (Bennacer)

Spagna 1 (Jimenez)

Nigeria 1 (Chukwueze)

Croazia 1 (Modric)