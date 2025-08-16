Allegri squalificato nella prima gara dal suo ritorno al Milan: il motivo
Si avvicina l'esordio in partite ufficiali del Milan di Allegri, che contro il Bari, domani alle 21.15, scenderà in campo senza Allegri in panchina. Il tecnico livornese infatti deve scontare la squalifica rimediata per l'espulsione in finale di Coppa Italia 2024 quando regalò uno show, tra urla verso Rocchi e giacche maltrattate, nel finale di partita. Max salterebbe anche gli eventuali sedicesimi di finale, dove il Milan affronterebbe, in caso di passaggio del turno, una tra Lecce e Juve Stabia.
Inoltre, in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Bari in programma domenica 17 agosto alle ore 21:15, a San Siro verranno presentati i nuovi acquisti estivi. Intorno alle 20:55, tra la fine del riscaldamento e il fischio d’inizio della gara, gli atleti scenderanno sul terreno di gioco per ricevere il caloroso benvenuto degli oltre 60mila tifosi che presenzieranno per la sfida di Coppa Italia.
I tifosi da casa potranno seguire il tutto tramite l'App ufficiale AC Milan e su Milan TV.
