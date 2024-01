Pioli su Loftus-Cheek: "La pubalgia non gli permetteva di allenarsi con continuità"

In merito al centrocampo del Milan, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Si dice che al Milan manchi un frangiflutti...

"A me piacciono le caratteristiche di Adli e Reijnders, che non dei frangiflutti ma hanno altre caratteristiche. Hanno posizione ottime senza palla, si completano bene. In questo momento non abbiamo un frangiflutti perché non lo vogliamo".

Loftus più mezzala o trequartista?

"Sta lavorando tanto, ha avuto problemi fisici con la pubalgia che non gli permetteva di allenarsi con continuità. Si parla troppo di ruolo: lui senza palla ha sempre giocato da trequartista".