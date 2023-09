Pioli su Reijnders: "Può giocare anche lui davanti alla difesa, ma fissarlo in una posizione significa limitarlo"

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Tijjani Reijnders e sulla possibilità di vederlo davanti alla difesa: "Se Reijnders può giocare davanti alla difesa? Sì può farlo anche lui, ma credo che la sua posizione e quella di Loftus ci stanno dando tanto in questo momento. A me piace tanto Tijjani quando si muove nel campo: fissarlo in una posizione più di costruzione secondo me significherebbe limitarlo".