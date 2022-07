Pioli sugli obiettivi in Europa: "Non possiamo pensare di vincerla, però siamo cresciuti e vogliamo fare del nostro meglio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa nel giorno del raduno, Stefano Pioli ha parlato così del prossimo percorso in Champions: "L'esperienza dell'anno scorso ci è servita tanto. Non possiamo pensare di vincerla, ci sono rivali che possono spendere cifra che non possiamo spendere. Però sono sicuro che noi siamo cresciuti tanto. L'anno scorso non ci è mancato molto per passare il turno. Ora aspettiamo il sorteggio, ma vogliamo fare del nostro meglio in Europa".