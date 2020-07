Pioli sul futuro: "Il 3 agosto decideremo insieme"

Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita del San Paolo, ecco le parole del tecnico rossonero. Sul futuro: "Me lo chiedono in tanti, non sto pensando al mio futuro, alleno un grande club e dei giocatori che mi hanno sempre dato una disponibilità totale. Il 3 agosto decideremo insieme, adesso è troppo importante concludere questo campionato senza rimpianti, non voglio perdere energie per situazioni che non posso neanche controllare, voglio concentrarmi sui calciatori".