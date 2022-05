MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a Sky Sport, Robert Pires ha parlato dello scudetto vinto dal Milan, con Giroud protagonista: "Ho parlato ieri con Giroud, mi ha detto di essere contento per lo scudetto, è felicissimo sia per la città, sia per la gente di Milan. Dice che si mangia bene e si trova benissimo".