Pistocchi: "Nella ricostruzione del Milan Frederic Massara ha grandi meriti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto su Twitter, ha commentato così il lavoro di Frederic Massara come DS rossonero: "La capacità di scegliere, di prendere giocatori come Tomori, Kalulu, Leao, Maignan, Theo Hernandez, Bennacer, Rebic, di saper vendere e acquistare. Non ne parla mai nessuno, ma nella ricostruzione del Milan Frederic Massara ha grandi meriti. Applausi