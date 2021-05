Play-off Serie B, Lecce e Monza cercano la rimonta

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Le semifinali di andata dei play-off di Serie B hanno lanciato Venezia e Cittadella che hanno sfruttato il fattore casalingo nei confronti di Lecce e Monza. Ma salentini e brianzoli non vogliono darsi per vinti e puntano a ribaltare l'esito di Gara 1. I giallorossi di Corini, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, sono favoriti a 2,10 nella sfida del Via del Mare rispetto al 3,60 dei lagunari, i quali non vincono in Salento da 90 anni, con il pareggio in quota a 3,30. Per il regolamento dei play-off, a Mancosu e compagni basta l'1-0 per entrare in finale e giocarsi l'ultimo posto utile per la promozione: un punteggio del genere, domani sera, si gioca a 8,25 mentre lo stesso risultato ma a favore del Venezia, è dato a 11,50. Due i protagonisti attesi della sfida, Massimo Coda e Francesco Forte. Vederlo ancora a segno contro i lagunari si gioca a 2,25. Non è da meno però Forte: doppietta in Salento e gol decisivo all'andata contro i ragazzi di Corini. Il bomber romano vuole ripetersi e un'altra marcatura multipla in casa leccese pagherebbe 15 volte la posta. Appare più arduo il compito del Monza dopo lo 0-3 subito nella gara di andata contro il Cittadella. I brianzoli però sono avanti, per gli esperti di Sisal Matchpoint, nella gara di ritorno tanto che il loro successo si gioca a 1,90 rispetto al 4,40 degli ospiti mentre si scende per il pareggio dato a 3,30. Un 3-0 per Balotelli e compagni pagherebbe 18 volte la posta. I veneti dal canto loro solo nel 2007 sono usciti vittoriosi dal Brianteo: ripetere il 2-1 di quella gara è in quota a 15,00. La tripletta di Enrico Baldini ha fatto saltare il banco due giorni fa e l'attaccante di Venturato sarà il pericolo numero uno per la difesa del Monza tanto che un'altra rete della punta di Massa si gioca a 3,75. Brocchi, dal canto suo, si affida all'uomo di maggior classe e talento dell'intero organico, Mario Balotelli. Il numero 45 biancorosso vuole una notte da incorniciare e vederlo andare a segno in entrambi i tempi pagherebbe 22 volte la posta. (ANSA).