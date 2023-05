Pobega: "I club di calcio non sono solo numeri a bilancio: Milan esempio"

MilanNews.it

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, è stato intervistato da Carlo Pellegatti per StarCasinòSport.

Sei un esempio di come si possa giocare a calcio e studiare...

"Tanto lo devo ai miei genitori, mi hanno dato un'etica di studio forte come tassello importantissimo della crescita di una persona; è nato all'inizio un po' per non deluderli, poi. è diventata ambizione mia. Ho scelto la tesi su Fondazione Milan perché mi era piaciuto l'esame e il relatore e mi piaceva questa ottica di una società che non è solo un numero a bilancio, ma per tutto un contesto che c'è dietro; il Milan è esempio forte in questo".