Pobega verso una maglia da titolare, Marianella: "Sono contento se gioca"

La novità di giornata è che Tommaso Pobega, visto che Loftus-Cheek non è sì a disposizione ma non è ancora pronto per una partita intera, dovrebbe partire da titolare contro la Fiorentina domani sera alle 20:45, vincendo così il ballottaggio con Krunic. Tommaso andrebbe a completare così il centrocampo composto da Musah e Reijnders.

Massimo Marianella, noto telecronista, durante il suo intervento a Sky Sport 24 parla così del numero 32: "Sono contento se gioca Pobega, è andato un po’ a perdere minutaggio nelle partite che ha giocato ma secondo me è un giocatore di valore”. Ad oggi Pobega ha collezionato nove presenze, tre in Champions League e sei in Serie A, per un totale di 303 minuti.