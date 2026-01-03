Polverosi fa notare: "Un tempo per il passeggio, un altro per il passaggio. Il Milan ha vinto con uno sviluppo che sta diventando consuetudine"

Alberto Polverosi, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport al termine di Cagliari-Milan: "Il Milan ha vinto una partita con uno sviluppo che sta diventando una sua consuetudine: un tempo per il passeggio, un altro per il passaggio. In vantaggio. Era andata così anche col Verona, scialbi i primi 45 minuti, il meglio nella ripresa. Nel primo tempo di Cagliari la vera difficoltà del Milan era la sua approssimazione sul piano tecnico. A cominciare da Estupiñan, passando per Fofana e Saelemaekers, e per finire a Bartesaghi e a Loftus-Cheek, gli errori nei passaggi, nei disimpegni, nei lanci e nei controlli della palla favorivano la manovra dei sardi. Tutti appannati tranne uno, manco a dirlo, Luka Modric. Era solo lì in mezzo, a dettare tempi e gioco a una squadra che non voleva saperne.

Così il Cagliari si faceva preferire sia sul piano tecnico che nell’atteggiamento. Si vedeva la squadra in fiducia, capace di affrontare la capolista (sullo 0-0 il Milan era già in testa accanto all’Inter) con idee e personalità. Un bel palleggio, delle buone uscite, anche se nessuna vera occasione da gol. Ma appena il Milan ha fatto il Milan, la scena è cambiata. I difetti dei rossoneri si sono trasformati in virtù, l’esatto contrario di quello che è capitato al Cagliari, proprio come era successo al Verona. Leao ha segnato, Modric ha continuato a comandare e la squadra ha ritrovato misure, gioco e brillantezza".