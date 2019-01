Porrà: "Paquetà cresciuto in maniera esponenziale, sarebbe bello vederlo in un Milan più strutturato"

Giorgio Porrà, dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato così del Milan: “Il Milan è quarto, ha conquistato tre punti d’oro. Il Milan ha provato a riproporre il centrocampo di palleggiatori che aveva dato tante soddisfazioni ad inizio stagione. I rossoneri sono tra le squadre che facevano il calcio più divertente, poi li abbiamo visti sporadicamente nel prosieguo. Contro il Genoa nel secondo tempo si è rivisto questo tipo di calcio. Paquetà è cresciuto in maniera esponenziale. È stato un’intuizione di Leonardo, si vede che ha grande qualità, ha grande rapidità di tocco e movimenti. Sta cercando di eliminare le leziosità, è uno che ha tiro, si è visto quando ha preso il palo esterno. È uno che sarebbe bello vedere in un Milan più strutturato, senza emergenze. Mi è spiaciuto vedere Gattuso in tribuna, ha accumulato meriti in questa gestione rossonera e continuano a piovere tegole, oggi l’infortunio di Zapata. L’ingresso di Conti è stato fortunato, è stato tra i migliori in campo, decisivo nel primo vantaggio. È un Milan del quale è difficile capire quali possano essere i margini di miglioramento, ma in zona Champions può dire la sua tranquillamente