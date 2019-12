Porrini: "Dopo il Milan di Berlusconi sono state fatte tante scelte sbagliate"

Sergio Porrini, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sulla situazione in casa rossonera: “Il Milan è sempre stato tra le società più importanti del mondo, ultimamente però i risultati non stanno arrivando. Il cambio al vertice nel dopo Berlusconi ha fatto sì che molte difficoltà venissero a galla, non si pensava così tanto. Sono state fatte tante scelte sbagliate che non hanno portato frutti. Non è mai facile ricostruire, bisogna fare piccoli passi ed una società come il Milan non può permettersi di fare le cose piano purtroppo”.