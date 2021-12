Porto, Conceiçao: "Meritavamo già di essere qualificati agli ottavi"

Sergio Conceiçao, allenatore del Porto ed ex giocatore fra le altre di Lazio e Inter, ha parlato del destino in Champions League della sua squadra, alla vigilia del match contro l’Atletico Madrid. Il portoghese ha detto: “Direi che è già bello arrivare all'ultima partita del girone con la speranza di passare il turno. Anche se, per quello che abbiamo fatto vedere, meritavamo di essere già qualificati. Sarà una partita importante in una giornata in cui 3 squadre sognano di passare, ne siamo consapevoli ma dobbiamo soltanto vincere”.