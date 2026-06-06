Portogallo-Cile, Leao parte titolare. E gioca da esterno sinistro nel 4-2-3-1
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Nell'amichevole di questa sera, fischio d'inizio alle 20.45, Rafa Leao parte titolare tra le fila del Portogallo. Dopo aver rivelato in un'intervista della sua insofferenza per aver giocato centravanti in questa stagione al Milan questa sera il CT Martinez lo schiera da ala sinistra, ruolo naturale del rossonero.
PORTOGALLO (4-2-3-1): Sa; Semedo, Dias, Veiga, Cancelo; Bernardo Silva, Samu Costa; Conceiçao, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. CT. Martinez.
CILE (4-3-3): Vigoroux; Faundez, Roman, Maripan, Suazo; Loyola, Arce, Pizarro; Gutierrez, Tapia, Osorio. CT. Cordova.
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