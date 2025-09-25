Prandelli esalta Allegri: "Sono strafelice del suo impatto. È dominante, si carica i problemi e li risolve"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex CT della Nazionale italiana Cesare Prandelli ha presentato l'importante sfida in programma domenica sera a San Siro tra il Milan e il Napoli.

Il Milan è in restaurazione.

"Sono strafelice dell’impatto di Allegri, l’ha meritato perché ha dovuto sopportare giudizi immeritati. Max è dominante, ha una capacità di assorbire le situazioni più delicate e di gestirle con padronanza. Si carica i problemi e li risolve. E poi il Milan sta giocando bene, con l’Udinese ha divertito".

Milan-Napoli sarà la partita di...?

"Di Allegri e di Conte, carismatici e con una leadership che diventa trainante. Va riconosciuta ad entrambi una forza che appartiene alle loro conoscenze. Spesso si argomenta sulle loro differenze mentre a me, in vari aspetti, sembra abbiano enormi analogie".

Modric-De Bruyne: siamo un Paese per vecchi?

"Ben vengano quando si tratta di fuoriclasse con un talento così esagerato. La classe non ha età e l’intelligenza di entrambi è talmente sviluppata che sia l’uno che l’altro sanno quando accelerare e quando gestirsi. Poi hanno piedi evisioni che ti fanno innamorare del calcio. Il campione è quello che decide e Modric e De Bruyne questo hanno fatto e questo continueranno a fare".