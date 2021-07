Premier League, il Brentford acquista Ajer per 16 milioni: fu seguito a lungo dal Milan

Stando a quanto riportato dal Daily Telegraph, Il Brentford, squadra neo promossa in Premier League, avrebbe chiuso l’acquisto di Kristoffer Ajer dal Celtic. Il centrale difensivo, che nelle scorse sessioni di mercato era stato seguito e accostato al Milan, si dovrebbe trasferire in Inghilterra per una cifra pari a 16 milioni di euro. Una somma decisamente alta per un club appena salito di categoria, facilitato soprattutto dalla suddivisione dei diritti televisivi che in Inghilterra sono molto più alti rispetto agli altri paesi europei.