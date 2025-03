Presidente Lecce: "È una barzelletta la storia che il Milan fosse in crisi. Era il vero Milan e noi siamo stati all’altezza per quasi tutta la gara"

Nella sua intervista al Quotidiano di Puglia, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato anche della sconfitta contro il Milan della settimana scorsa, con i giallorossi avanti di due reti ma poi raggiunti e superati dai rossoneri: "È stata dura da digerire, ma per darmi pace mi tengo stretti i 70 minuti in cui la squadra mi è piaciuta tantissimo, siamo stati sul pezzo, mai rinunciatari e pericolosi nelle ripartenze. Lo sfortunato autogol ha complicato le cose, ma ci può stare contro un Milan pieno di campioni. È una barzelletta la storia che fosse in crisi, nelle ultime 5 partite il Milan aveva battuto Verona ed Empoli, pareggiato con l’Inter e perso a Torino dopo aver sbagliato un rigore e con la Lazio al 98’ dopo aver pareggiato in inferiorità numerica. Era il vero Milan e noi siamo stati all’altezza per quasi tutta la gara".

Rimane il fatto però che il Lecce non fa punti con le grandi, servono anche quelli per la salvezza, come se lo spiega?

"È vero, me lo sono chiesto anche io. Le fornisco un dato che è sfuggito a tutti, ma non a me, e che ho già segnalato in Lega. Solo una volta in questo campionato “la sorte” ci ha consentito di giocare contro una big stanca dal precedente impegno europeo infrasettimanale. È accaduto contro la Juventus con cui pareggiammo. A diverse altre squadre impegnate nella corsa per la salvezza questa fortuna è accaduta per ben 6 volte. Scherzi del calendario...".

Tre sconfitte consecutive dopo i risultati positivi che si stavano ottenendo possono essere un segnale preoccupante?

"In seria A accade quasi a tutte le squadre, nell’arco di un campionato, di perdere più gare consecutivamente. Del Milan ho già detto, con l’Udinese, che nelle ultime gare in trasferta ha pareggiato a Napoli ed a Roma con la Lazio, siamo stati piegati da un rigore inesistente, riconosciuto come tale anche dai vertici arbitrali, al pari del mancato secondo giallo a Payero. Si tratta di due episodi enormi che in gare equilibrate spostano tutto. A Firenze invece, contro una Fiorentina che mi è parsa in difficoltà, mi aspettavo qualcosa in più da parte nostra, forse hanno inciso le assenze di Pierotti e di Helgason, entrato a mezzo servizio negli ultimi minuti, due giocatori che in questo momento stanno facendo particolarmente bene. Anche a Firenze è mancato un clamoroso rosso per doppio giallo al 30’ del primo tempo. Purtroppo, nessuno ne ha parlato".