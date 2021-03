Prima Manchester, poi Fiorentina: come nel 2007...

Prima Manchester, poi Fiorentina.

Due partite, 180 minuti (o forse di più) che diranno molto sul futuro della squadra di Stefano Pioli. Le assenze diventano sempre più pesanti, il Diavolo nelle ultime uscite ne ha subito le conseguenze, con un rendimento discontinuo dopo una prima parte di stagione ad altissimi livello. La gara con lo Spezia ha fatto da spartiacque: dopo la caduta al Picco, sono arrivati il pari che sa di sconfitta con la Stella Rossa e il pesante 0-3 nel derby del 21 febbraio. Dalle delusioni ha preso forza ed il Diavolo è venuto fuori dagli Inferi, superando il turno di Europa League e battendo la Roma all’Olimpico. Come dice Dante, “e quindi uscimmo a riveder le stelle”. Il firmamento rossonero ha di nuovo rischiato di crollare con l’Udinese, ma il pari a tempo scaduto del “Presidente” Franck Kessie ha spazzato via ogni ipotesi di crisi, accompagnato dalla netta vittoria a Verona. La migliore musica però la banda di Pioli l’ha suonata nella notte di Manchester, quando allo scadere la zuccata della muraglia danese hanno piegato le mani di Dean Henderson. Un pareggio dolcissimo, sotto la sinfonia della musichetta della Champions, nonostante si tratti di Europa League. Il passo falso con il Napoli ha ridimensionato il morale della squadra, che nel ritorno degli ottavi e nel posticipo domenicale a San Siro cercherà di tenere in vita i propri sogni.

RIFERIMENTI CASUALI

L’urna di Nyon si è divertita nel sorteggio degli ottavi di Europa, decretando la supersfida tra Manchester United e Milan, storicamente due colossi del calcio mondiale. Gli occhi di tutti gli appassionati si sono voltati indietro alla semifinale di Champions League del 2007, edizione che si è conclusa con il trionfo rossonero ad Atene. Ed i collegamenti con quella Coppa continuano andando ad analizzare gli avversari del Diavolo quell’anno: Lille, Celtic, Stella Rossa e, ovviamente, i Red Devils. Proprio come nell’Europa League 2020/21. Forse anche per questo scherzo del destino, il popolo milanista crede nell’impresa: superare lo United. Missione comunque possibile, considerando il buon risultato dell’andata, migliore del 3-2 rimediato all’Old Trafford nel 2007. Erano altri tempi, eppure quel Milan non era del tutto diverso da quello attuale: in lotta per un posto in Champions in campionato, si preparava a vivere una grande notte europea. Dopo il ritorno con la squadra di Ferguson, poi, il Diavolo avrebbe affrontato la Fiorentina. Come quest’anno.

Il resto è storia, l’augurio dei tifosi è che anche stavolta il finale possa essere felice.