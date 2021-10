Prima Squadra maschile in sosta, ma 'gli altri Milan' giocano: il programma odierno

La Prima Squadra maschile è in sosta per gli impegni delle nazionali, ma ci sono tanti altri rossoneri pronti oggi a scendere in campo per difendere la causa milanista. Si riporta di seguito il programma odierno delle sfide che vedranno 'i Milan' protagonisti:



PRIMA SQUADRA FEMMINILE: 6° giornata, Milan-Roma, ore 12:30 - DAZN

UNDER 14: 2° giornata, Renate-Milan, ore 10.00 - Comunale Mario Riboldi, Renate (Monza)

UNDER 17: 5° giornata, Vicenza-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale Ceroni, Grisignano di Zocco (Vicenza)

PRIMAVERA FEMMINILE: 3° giornata, Chievo Verona-Milan, ore 15.00 - TBD

UNDER 17 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Airoldi, ore 17.30 - CS Vismara

UNDER 12 FEMMINILE: 2° giornata, Milan-Sarnico, ore 17.30 - CS Vismara