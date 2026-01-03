Primavera, Castiello in estasi: “Gol emozione bellissima. Convocazione in prima squadra un sogno che si avvera”

vedi letture

Il Milan primavera porta a casa tre punti d'oro per la classifica contro una Roma che ha giocato una bellissima partita. Grazie alle reti di Plazzotta e di Castiello, che segna il gol del definitivo 2-1 nel finale con una splendida girata, i rossoneri di Mister Renna si portano a 26 punti in classifica. Nel post partita è stato intervistato proprio il match winner Alex Castiello che ha commentato così il suo gol e la partita:

Sul gol: "È stata un'emozione bellissima, cercavo questo gol da un po' di partite, soprattuto è una vittoria molto importante per il gruppo che dopo tante partite dove abbiamo buttato tanti punti, finalmente abbiamo portato i 3 punti a casa e questa è l'unica cosa che conta. Questo gol e questa vittoria li dedico a tutte le famiglie delle vittime della strage in Svizzera e al mio compagno di squadra Di Siena sperando che non sia niente di grave."

Sulla convocazione a Cagliari con la prima squadra: "È un sogno che continuo a vivere ogni giorno, soprattutto stando in prima squadra, allenandomi e addirittura essere convocato per me è un sogno. Cerco di godermi ogni momento al massimo e di apprendere il più possibile"