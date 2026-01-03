Primavera, Mister Renna sorride: “Partita molto combattuta, i ragazzi hanno reagito bene dopo il pari”

Il Milan primavera porta a casa tre punti d'oro per la classifica contro una Roma che ha giocato una bellissima partita. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa: prima i rossoneri sono passati in vantaggio con Plazzotta, poi è arrivato il pari di Di Nunzio, ma nel finale ecco la girata di Castiello che segna il gol del definitivo 2-1. Vediamo le parole di mister Renna che nel post partita ha commentato così la partita:

"È stata una partita molto combattuta contro una grande squadra, i ragazzi se la sono giocata dal primo minuto come abbiamo fatto in altre circostanze. Siamo riusciti a passare in vantaggio, dopo di che c'è stato un arrembaggio da parte della Roma, i ragazzi hanno reagito bene. Anche dopo il pareggio della Roma che sapevamo poi potevano uscire fuori, siamo riusciti ad essere compatti e alla fine a raggiungere la vittoria con eurogol di Castiello. La vittoria va dedicata ad Andrea che aveva una forma eccellente, il ragazzo stava giocando da due partite consecutive, purtroppo gli è arrivato questo infortunio ci auguriamo che non sia molto grave in primis per lui e poi per recuperarlo. Quindi questa vittoria è per lui. "

Su Castiello: "Non mi piace parlare dei singoli. È un giocatore che giorno dopo giorno sta crescendo con i suoi compagni. Voglio sottolineare che non è roba da poco, il ragazzo è alla seconda convocazione, è andato a Cagliari, è arrivato sta mattina alle 3, gli è arrivata la telefonata se poteva venirci a dare una mano e il ragazzo si è messo subito a disposizione. È entrato, ha fatto gol, quindi una giornata stupenda per lui e per noi"

Sul minuto di silenzio con i giocatori delle due squadre mischiati: "Il calcio unisce ed è giusto. Purtroppo c'è stata questa tragedia in Svizzera. La cosa bella è stata vedere le squadre unite nel minuto di silenzio dove non esistono più i colori, si è una sola famiglia, è stata una cosa bellissima e soprattutto emozionante. Quindi complimenti ai miei ragazzi e a quelli della Roma che hanno giocato una partita grande partita corretta e un terzo tempo stupendo quindi complimenti a tutti"