Primo contratto e stipendio da professionista per Camarda: i dettagli

vedi letture

Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato la firma sul rinnovo di contratto di Francesco Camarda, il primo da professionista per il giovane attaccante classe 2008, che lo scorso 10 marzo ha compiuto appena 16 anni. La permanenza in rossonero del gioiello della Nazionale italiana non è mai stato messo in discussione, neanche da lui stesso quando a bussare alla porta sono arrivate addirittura Manchester City, United e Borussia Dortmund, che pur di soffiarlo a zero al Milan gli avevano proposto un contratto più ricco ed un percorso di crescita ad hoc.

Camarda ha però sempre puntato sul Diavolo, arrivando ad accettare anche un'offerta a ribasso i cui dettagli sono stati svelati questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Stando infatti a quanto riportato da la rosea, grazie al suo primo contratto da professionista, la punta di diamante del Milan Futuro guadagnerà 450mila euro a stagione fino al 2027, dettaglio da non sottovalutare, con l'aggiunta di bonus per Serie A e Champions League.