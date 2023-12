probabile formazione Finalmente Leao. Ancora emergenza in difesa

La Champions per ripartire e dare slancio ad una stagione che pian piano sta morendo, a Newcastle il Milan si gioca veramente tanto. L'obiettivo, ovviamente, è vincere: a prescindere dal risultato tra Dortmund e PSG serve una vittoria al St. James's Park per rimanere in Europa. Se il PSG perde allora sarà ancora Champions, se invece dovesse non perdere allora si andrà in Europa League, che fa comunque parte degli obiettivi minimi.

Torna Leao, ma l'enorme emergenza non è di certo finita. In difesa c'è sempre moria di centrali: l'unico di ruolo è Fik Tomori, che avrà di fianco ancora Theo Hernandez. Il francese, con tanta buona volontà, proseguirà in questo ruolo anche dopo la brutta prova di Bergamo. Ai lati, a destra e a sinistra, ci sono Calabria e Florenzi. A centrocampo spazio ai titolarissimi: Loftus-Cheek, Reijnders e Musah: vedremo se ci sarà una classica linea a 3 o Loftus verrà utilizzato sulla trequarti. In panchina Adli, Pobega e Krunic, mentre Bennacer non sarà della partita in quanto non in lista. In attacco la notizia più bella: riecco Leao. Da capire ancora se ha i 90 minuti nelle gambe, ma partirà dall'inizio. Così Christian Pulisic torna a destra, pronto a dare man forte a Giroud. Inizia a rimpolparsi la panchina: Jovic e Chukwueze sicuramente, da capire invece Okafor. Lo svizzero ha ripreso ad allenarsi in gruppo, l'allenamento di domani sarà decisivo per capire se c'è spazio o meno per la convocazione.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria 23 Tomori 19 Theo Heranandez 42 Florenzi

8 Loftus-Cheek 14 Reijnders 80 Musah

11 Pulisic 9 Giroud 10 Leao

All.: Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Bartesaghi, Krunic, Pobega, Adli, Chaka Traore, Chukwueze, Jovic.

Diffidati: Krunic.

Infortunati: Sportiello, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Pellegrino, Caldara, Okafor.

Non in lista: Bennacer, Simic, Romero.

Squalificati: nessuno.

SQUADRA ARBITRALE

Referee: Danny Makkelie NED

Assistant referees: Hessel Steegstra NED - Jan de Vries NED

Fourth official: Allard Lindhout NED

Video Assistant Referee: Allard Lindhout NED

Assistant Video Assistant Referee: Clay Ruperti NED

DOVE VEDERE NEWCASTLE-MILAN

TV e streaming: Prime Video

Ore: 21.00

Stadio: St. James's Park, Newcastle

Web: MilanNews.it