Probabile formazione Lecce: Strefezza per l'infortunato Almqvist, poi tutti i titolari

Il Lecce vuole tornare a correre dopo un periodo negativo culminato con la grande beffa dell’Olimpico. Per provare a fermare un Milan in formato Champions mister D’Aversa si affida ad i suoi fedelissimi. Davanti a Falcone ci saranno Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. Ramadani in cabina di regia ed ai suoi lati Kaba e Rafia. Strefezza è pronto a sostituire l’infortunato Almqvist nel tridente con Krstovic e Banda.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Banda.