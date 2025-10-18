probabile formazione Saele c'è, Leao-Loftus davanti. Nkunku in dubbio

Finita la sosta, per fortuna del Milan visti gli esisti disastrosi a livello di infermeria, ricomincia il campionato. I rossoneri saranno impegnati domani sera alle 20.45 a San Siro contro la Fiorentina, in occasione della settima giornata di campionato. Al di là delle assenze pesanti, sarà una gara complicata perché ci si ritrova davanti una squadra Viola ferita nell'orgoglio e a caccia della prima vittoria in Serie A quest'anno; inoltre la sfida segna anche il ritorno di Stefano Pioli a San Siro, per la prima volta da avversario. Insomma, i temi sul tavolo sono tantissimi.

Come detto, lo stop per le Nazionali ha portato solo cattive notizie a Massimiliano Allegri che di fatto ha perso tre giocatori per la partita di domani: non ci saranno Rabiot (fuori un mese), Pulisic (tre settimane) ed Estupinan. Inoltre il tecnico livornese deve valutare le condizioni di Christopher Nkunku: per il francese ieri terapie in seguito al pestone subito in Nazionale e presenza a forte rischio. Al massimo l'ex Chelsea siederà in panchina e così prende piede l'ipotesi Leao-Loftus come coppia d'attacco, in modo da tenersi almeno Gimenez come rincalzo offensivo a gara in corso.

Dunque, Rafa Leao in vantaggio nel ballottaggio per il ruolo di punta: a supporto del portoghese può giocare Loftus-Cheek. A centrocampo fiducia a Bartesaghi sulla sinistra, mentre sulla destra ballottaggio Saelemaekers-Athekame con Alexis in leggero vantaggio: in mezzo Modric con Fofana e Ricci che sfrutta tutte le assenze per avere minuti dall'inizio. Non cambia la retroguardia con Maignan che sarà difeso dall'ormai consolidato terzetto Tomori-Gabbia-Pavlovic. Oltre a Cheveyo Balentien, da capire se verrà promosso qualcuno da Milan Futuro, specialmente a centrocampo dove Allegri si ritrova con un reparto sguarnito.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi

8 Loftus-Cheek, 10 Leao

A disp.: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 7 Gimenez, 18 Nkunku, 25 Balentien

All. Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Saelmaekers-Athekame 51-49%, Leao-Gimenez 70-30%

Indisponibili: Jashari, Rabiot, Pulisic, Estupinan

Squalificati: -

Diffidati: -

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA

Data: domenica 19 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Mondin – Bahri

IV Uomo: Arena

VAR: Abisso

AVAR: Di Paolo