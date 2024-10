probabile formazione Verso Milan-Udinese: chi al posto di Theo? In avanti torna Chukwueze, Okafor più di Leao

Conclusa la pausa per le nazionali, il Milan, che prima della sosta ha perso contro la Fiorentina, torna in campo a San Siro contro l'Udinese. E' una sfida che i rossoneri devono vincere a tutti i costi sia per non perdere altro terreno in classifica in campionato, sia per arrivare nel migliorare dei modi al successivo impegno di martedì in Champions League contro il Bruges, un'altra partita in cui i tre punti saranno obbligatori. Per il match contro i friulani, Paulo Fonseca dovrà fare a meno dello squalificato Theo Hernandez, ma, rispetto a Firenze, recupera Loftus-Cheek e Jovic. Nessun problema per Chukwueze che si era infortunato in nazionale, ma sarà regolarmente a disposizione per l'Udinese. Ancora out invece Bennacer, Florenzi e Calabria, mentre Sportiello tornerà tra i convocati.

Per quanto riguarda la probabile formazione del Diavolo, il grande dubbio è su chi sostituirà Theo Hernandez sulla fascia sinistra: in conferenza stampa, Fonseca ha spiegato di non aver ancora deciso. Le opzioni sono Terracciano o i giovani Jimenez e Bartesaghi. Pavlovic dovrebbe ritrovare una maglia da titolare al fianco di Gabbia. Qualche dubbio in attacco dove tre giocatori si giocheranno due posti dal primo minuto: Leao, Okafor e Chukwueze: in questo momento il portoghese è quello più indietro rispetto ai compagni. Per il resto confermatissimi i "soliti" Fofana, Reijnders, Pulisic e Morata.

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

22 Royal 46 Gabbia 31 Pavlovic 42 Terracciano

14 Reijnders 29 Fofana

21 Chukwueze 11 Pulisic 17 Okafor

9 Morata

A disposizione: 1 Sportiello, 96 Torriani, 23 Tomori, 28 Thiaw, 20 Jimenez, 80 Musah, 18 Zeroli, 8 Loftus-Cheek, 10 Leao, 90 Abraham, 30 Liberali. All. Paulo Fonseca

Squalificati: Theo Hernandez

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Calabria

Ballottaggi: Leao-Okafor, Okafor-Chukwueze, Terracciano-Jimenez-Bartesaghi, Tomori-Pavlovic

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV uomo: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: LA PENNA

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it