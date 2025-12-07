probabile formazione Verso Torino-Milan: dubbio Pulisic!

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE TORINO-MILAN

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

18 Nkunku 10 Leao

Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 5 De Winter, 2 Estupinan, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic.

Indisponibili: Fofana, Gimenez, Athekame

Ballottaggi: Ricci/Loftus-Cheek, Nkunku/Pulisic.

Squalificati: Allegri

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio il Milan di Allegri sarà ospite del Torino in un match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I rossoneri, al momento in vetta a pari merito con il Napoli, vogliono ripartire subito dopo la partita un po' scialba dell'Olimpico. A Torino però lo storico è impietoso: negli ultimi 12 incontri, infatti, la formazione rossonera è riuscita ad avere la meglio sui granata solo in un’occasione, nella stagione 2020/21 (0-7). Poi sei pareggi e cinque sconfitte. Allegri userà sicuramente la statistica negativa per motivare i suoi ragazzi, anche se non sarà in panchina: espulso contro la Lazio, al suo posto toccherà nuovamente a Landucci.

Si pensava che avrebbe giocato la coppia titolare Pulisic-Leao, ma è possibile che non sia così. Allegri in conferenza stampa ha annunciato che lo statunitense nella notte ha avuto un forte attacco febbrile e non viaggerà con la squadra questa sera. La decisione finale sulla sua convocazione verrà presa soltanto domani. Non recupera Gimenez, l'unico cambio veramente offensivo rimane un Nkunku in grande difficoltà. A centrocampo Modric e Rabiot sono sicuri della titolarità, mentre lo slot lasciato libero dall'infortunato Fofana se lo giocano Ricci e Loftus-Cheek: al momento è in vantaggio l'ex Torino. In difesa torna Gabbia, a completare la linea con Tomori e Pavlovic davanti a Maignan. Ancora out anche Athekame, alle prese con un problema al polpaccio.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: Lunedì 8 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Sky, Sky Go NOW Tv, DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Baccini-Bercigli

IV Uomo: Tremolada

VAR: Ghersini

AVAR: Abisso