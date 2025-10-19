Probabile Milan: pure Loftus rischia, Saele con Leao davanti
Lo stop per le Nazionali ha portato solo cattive notizie a Massimiliano Allegri che ha perso quattro giocatori per la partita di questa sera, l'ultimo confermato sabato pomeriggio: non ci saranno Rabiot (fuori un mese), Pulisic (tre settimane), Estupinan e Nkunku. Anche Loftus-Cheek a rischio dopo che si è fermato nell'allenamento del pomeriggio per un fastidio muscolare: domani mattina farà un provino. A seguito di quest'ultima possibile defezione, è sempre più plausibile l'ipotesi Leao-Saelemaekers come coppia d'attacco, in modo da tenersi almeno Gimenez come rincalzo offensivo a gara in corso.
Dunque, Rafa Leao in vantaggio nel ballottaggio per il ruolo di punta: a supporto del portoghese può giocare Saelemaekers. A centrocampo fiducia a Bartesaghi sulla sinistra, mentre sulla destra gioca Athekame: in mezzo Modric con Fofana e Ricci che sfrutta tutte le assenze per avere minuti dall'inizio. Non cambia la retroguardia con Maignan che sarà difeso dall'ormai consolidato terzetto Tomori-Gabbia-Pavlovic. Oltre a Cheveyo Balentien da Milan Futuro sarà promosso anche Emanuele Sala, appena rientrato dal Mondiale U20.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
16 Maignan
23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic
8 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi
56 Saelemaekers, 10 Leao
A disp.: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 8 Loftus-Cheek, 42 Sala, 7 Gimenez, 25 Balentien
All. Massimiliano Allegri
Ballottaggi: Leao-Gimenez 70-30%
Indisponibili: Jashari, Rabiot, Pulisic, Estupinan, Nkunku
Squalificati: -
Diffidati: -
DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA
Data: domenica 19 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin – Bahri
IV Uomo: Arena
VAR: Abisso
AVAR: Di Paolo
