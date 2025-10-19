Probabile Milan: pure Loftus rischia, Saele con Leao davanti

Lo stop per le Nazionali ha portato solo cattive notizie a Massimiliano Allegri che ha perso quattro giocatori per la partita di questa sera, l'ultimo confermato sabato pomeriggio: non ci saranno Rabiot (fuori un mese), Pulisic (tre settimane), Estupinan e Nkunku. Anche Loftus-Cheek a rischio dopo che si è fermato nell'allenamento del pomeriggio per un fastidio muscolare: domani mattina farà un provino. A seguito di quest'ultima possibile defezione, è sempre più plausibile l'ipotesi Leao-Saelemaekers come coppia d'attacco, in modo da tenersi almeno Gimenez come rincalzo offensivo a gara in corso.

Dunque, Rafa Leao in vantaggio nel ballottaggio per il ruolo di punta: a supporto del portoghese può giocare Saelemaekers. A centrocampo fiducia a Bartesaghi sulla sinistra, mentre sulla destra gioca Athekame: in mezzo Modric con Fofana e Ricci che sfrutta tutte le assenze per avere minuti dall'inizio. Non cambia la retroguardia con Maignan che sarà difeso dall'ormai consolidato terzetto Tomori-Gabbia-Pavlovic. Oltre a Cheveyo Balentien da Milan Futuro sarà promosso anche Emanuele Sala, appena rientrato dal Mondiale U20.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic

8 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi

56 Saelemaekers, 10 Leao

A disp.: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 8 Loftus-Cheek, 42 Sala, 7 Gimenez, 25 Balentien

All. Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Leao-Gimenez 70-30%

Indisponibili: Jashari, Rabiot, Pulisic, Estupinan, Nkunku

Squalificati: -

Diffidati: -

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA

Data: domenica 19 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Mondin – Bahri

IV Uomo: Arena

VAR: Abisso

AVAR: Di Paolo

