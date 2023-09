Prosegue la vendita libera dei biglietti per Milan-Newcastle di Champions League

La Champions League torna a San Siro. Dalla Semifinale della scorsa stagione alla prima giornata della nuova edizione: riparte il cammino europeo dei rossoneri, sorteggiati nel Gruppo F. L'avversario nell'esordio casalingo è il Newcastle, assente dalla massima competizione europea dal 2002/03 e mai affrontato nella nostra storia. Un match in programma martedì 19 settembre alle 18.45, da vivere insieme allo stadio.

I biglietti sono in vendita online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e attraverso i circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Abbonati Serie A: dalle 17.00 di martedì 5 settembre alle 23.59 di giovedì 7 settembre, ogni abbonato alla stagione 2023/24 può acquistare un biglietto nei settori disponibili. Se l'abbonato è già in possesso di Champions Pack, il biglietto non può essere intestato a se stesso ma può acquistare per una terza persona.

Vendita libera: dalle 17.00 di venerdì 8 settembre e fino a esaurimento posti.

PREZZI

Il costo dei biglietti parte da 49 euro in vendita libera.

CLUB 1899

Inoltre, sempre su singletickets.acmilan.com alla sezione "Club 1899", sono acquistabili anche le esperienze Premium con Hospitality: otto diversi pacchetti a scelta con prezzo a partire da 229 euro.