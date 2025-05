Protesta Curva Sud: programma, orari e tappe da seguire verso Casa Milan

La Curva Sud Milano ha diffuso nelle ultime ore un nuovo comunicato ufficiale sui social, in vista della protesta in programma oggi pomeriggio a casa milan. il messaggio invita tutti i tifosi a partecipare in modo compatto, ordinato e responsabile, per dare voce al malcontento in maniera civile e determinata.

La Curva Sud

"Oggi sarà una giornata fondamentale per noi milanisti. persone di ogni età e provenienza si ritroveranno con un unico obiettivo: difendere il nostro amore per il milan. Siamo tutti sulla stessa barca: dobbiamo remare nella stessa direzione. Si dovrà parlare solo della nostra protesta civile. non diamo motivo a nessuno di spostare l’attenzione su altro. Ci posizioniamo tutti giù, sul piazzale. le scale, la rampa e tutto il piano rialzato di fronte al bar e all’ingresso dello store di casa milan devono restare liberi.

Nella piazza si terrà un evento di musica techno che durerà tutto il giorno. in accordo con chi lo organizza, la musica verrà spenta durante il tempo della nostra iniziativa. Una volta conclusa la manifestazione, andremo tutti insieme a piedi verso lo stadio, dietro uno striscione che aprirà il corteo. durante il tragitto canteremo per noi e per il milanismo. Dobbiamo essere responsabili, uniti e impeccabili, raggiungiamo casa milan in metro, poi torniamo tutti a piedi".