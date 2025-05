Verso Milan-Monza: ballottaggio Jovic-Camarda e Maignan-Sportiello

vedi letture

Questa sera il Milan giocherà l'ultima partita della sua stagione contro il Monza a San Siro, in un clima di silenzio e contestazione (pacifica) che i tifosi cominceranno il pomeriggio a partire dalle 17 sotto la sede del Club rossonero in via Aldo Rossi.

Sarà la sfida delle ultime volte per tanti calciatori, ma anche quella delle prime per altri, dato che per Camarda potrebbe essere la prima da titolare a San Siro nelal sua carriera. Il classe 2008 si sta infatti giocando una maglia con Luka Jovic, che al momento sembrerebbe ancora in leggero vantaggio. L'altro ballottaggio, scrivono i colleghi di Sky Sport, è tra i pali, con Maignan-Sportiello l'altro dubbio di Sergio Conceiçao. Sulle fasce, invece, dovrebbero agire Bartesaghi e Musah.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, Joao Felix; Jovic. All. Conceiçao