C'è anche Xavi nella short list di Tare per la panchina del Milan

vedi letture

Tra le priorità di Igli Tare rientra anche quella di scegliere il nuovo allenatore del Milan. Dopo i disastri fatti con la coppia lusitana Fonseca-Conceiçao, il Club rossonero non si può permettere di sbagliare nuovamente questa decisione, motivo per il quale il dirigente albanese sta vagliando tutte le soluzioni possibili.

Il preferito resta Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia con il Bologna proprio ai danni del Milan. Il tecnico italo-tedesco starebbe però trattando il rinnovo con il felsinei, motivo per il quale Igli Tare starebbe valutando anche i profili di Thiago Motta, Massimiliano Allegri e Xavi, new entry in questa short list. A riportarlo i colleghi di Tuttosport.