Pruzzo meravigliato da Modric: "Scelta giusta, non pensavo potesse ancora dettare legge in mezzo al campo"
Intervenuto così a margine dell'inaugurazione del nuovo stadio dei Pini a Viareggio, Roberto Pruzzo, ex storico centravanti della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW sul Milan di Allegri e in particolare su Luka Modric:
Allegri e Modric, nasce il nuovo Milan
"Allegri ha già dato un'impronta e identità, e in difesa ha dato certezze ad un reparto che era il punto debole. Allegri è un uomo d'esperienza e conosce bene il mestiere. Anche l'idea di affidarsi a Modric è stata giusta. Non pensavo potesse ancora dettare legge a metà campo. Ancora però è presto per dire se il Milan possa essere da scudetto".
DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
San Siro, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Chiffi di Padova
Asssitenti: Meli - Alassio
Quarto uomo: Marinelli
Var: Marini
Avar: Doveri
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan