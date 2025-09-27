Pruzzo meravigliato da Modric: "Scelta giusta, non pensavo potesse ancora dettare legge in mezzo al campo"

vedi letture

Intervenuto così a margine dell'inaugurazione del nuovo stadio dei Pini a Viareggio, Roberto Pruzzo, ex storico centravanti della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW sul Milan di Allegri e in particolare su Luka Modric:

Allegri e Modric, nasce il nuovo Milan

"Allegri ha già dato un'impronta e identità, e in difesa ha dato certezze ad un reparto che era il punto debole. Allegri è un uomo d'esperienza e conosce bene il mestiere. Anche l'idea di affidarsi a Modric è stata giusta. Non pensavo potesse ancora dettare legge a metà campo. Ancora però è presto per dire se il Milan possa essere da scudetto".

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

San Siro, ore 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Chiffi di Padova

Asssitenti: Meli - Alassio

Quarto uomo: Marinelli

Var: Marini

Avar: Doveri