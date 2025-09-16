PSG, Campos: "Donnarumma? Il club è più importante di chiunque altro"

Una delle telenovele estive è stato l'addio di Gianluigi Donnarumma al PSG. A spiegare la scelta dei parigini è stato il Football Advisor Luís Campos, in un’intervista ai microfoni di RMC Sport: “Il club è più importante di chiunque altro. Questo è cambiato al PSG.

“Per quel che riguarda Donnarumma, una combinazione di circostanze ha portato a questa decisione. Quando chiede uno stipendio al livello del PSG di prima, non dell’attuale PSG.“La nostra politica è molto legata al merito: guadagni di più quando te lo meriti e quando giochi. Ci siamo presi del tempo per discutere della questione Gigio. Eravamo obbligati a trovare soluzioni se non riuscivamo a raggiungere un accordo con lui“.