Pulisic a MTV: "Tutti vogliono giocare partite così. Sento grande fiducia"

Pulisic a MTV: "Tutti vogliono giocare partite così. Sento grande fiducia"
Oggi alle 20:24News
di Enrico Ferrazzi

Prima della gara contro il Napoli, Christian Pulisic ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Tutti i giocatori vogliono giocare partite come quella di questa sera. Non vedo l'ora. Sento grande fiducia, voglio aiutare la squadra non solo con i gol e con gli assist, ma anche con il lavoro". 

Queste le formazioni ufficiali di Milan e Napoli per la gara valida per la 5^ giornata di Serie A: 

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All.: Allegri. 

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Campos, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All.: Conte. 
 