Pulisic a Sky: "Abbiamo una grande squadra: siamo molto solidi dietro. Ho preso botte ovunque..."

vedi letture

Christian Pulisic, oggi MVP del Milan a Udine con doppietta e assist, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 al termine della gara vinta 3-0. Le sue dichiarazioni.

Come stai? "Sto bene, ho preso botte ovunque. Sono molto felice per questa vittoria"

Milan simile a quello di Allegri? "Venire qua non è facile, siamo molto solidi dietro e facciamo bene difensivamente con cinque"

Il Milan può togliersi soddisfazioni? "Abbiamo una grande squadra. Ora è importante trovare la continuità: ora è importante prendere partita dopo partita"