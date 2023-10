Pulisic è rinato a Milano. 4 gol in 8 giornate: gli era successo solo una volta

vedi letture

Christian Pulisic ha cominciato alla grande la stagione, ben oltre le più rosee aspettative. Quattro gol nelle prime otto presenze in Serie A per il trequartista americano, che ha impiegato pochissimo per adattarsi al calcio italiano e per entrare nei meccanismi del Milan di Stefano Pioli.

Tuttosport spiega che Pulisic aveva ottenuto lo stesso bottino dopo otto giornate solamente nella stagione 2019-20, quando iniziò la sua avventura al Chelsea: era appena arrivato dal Borussia Dortmund per 64 milioni di euro ed era certamente una delle grandi promesse del calcio mondiale. In Inghilterra, però, le cose non sono andate come sperava per colpa anche di qualche infortunio di troppo, ma ora al Milan si sta ritrovando e sta tornando a fornire prestazioni di alto livello.