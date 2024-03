Pulisic il LeBron del calcio? Stillitano: "Al 100%! In America è il nostro punto di riferimento"

vedi letture

Christian Pulisic sta facendo la differenza nel Milan in questa stagione. L'attaccante americano è candidato forte al ruolo di Mvp della stagione rossonera e sicuramente sta vivendo la migliore annata della sua carriera. Per parlare di Captain America, questa mattina Tuttosport ha intervistato Charlie Stillitano, che ha il ruolo di advisor della Serie A negli Stati Uniti e che è anche presentatore del programma The Football Show in onda sulla radio satellitare Sirius XM FC. Nella sua intervista ha parlato principalmente di Christian Pulisic, di cosa vuol dire per il calcio americano e del suo impatto sulla Serie A.

Stillitano ha risposto così al paragone frequente secondo cui, in America, Pulisic sia visto un po' come il LeBron James del calcio statunitense: "Al 100%! Almeno per noi è così. Poi, attenzione, LeBron James è forse il più forte giocatore più forte del mondo nel suo sport, il basket. Pulisic non è al livello di Messi, Mbappè o Cristiano Ronaldo. Ma per noi è sicuramente il calciatore più importante. E' il nostro punto di riferimento".