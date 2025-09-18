Pulisic verso nuovi record: per media gol e assist è stato il giocatore più decisivo degli ultimi due anni, il dato

Oggi il mondo milanista si prende un momento per festeggiare Christian Pulisic, nel giorno in cui il nativo di Hershey compie 27 anni. Tante le istantanee memorabili che hanno finora accompagnato l'esperienza al Milan del giocatore americano, e l'augurio per il futuro è che si possano scrivere tante nuove pagine indimenticabili insieme. Il numero 11 rossonero, a segno già due volte in questo inizio di stagione è stato uno dei calciatori del Milan più decisivi negli ultimi 2 anni.

Infatti, come riporta Transfermarkt, con la maglia rossonera Pulisic ha sin qui totalizzato 104 presenze condite da 34 gol e 23 assist, risultando l'attaccante con la media gol più alta dalla stagione 2023/2024.