Qatar 2022, solo panchine per i rossoneri Theo, Kjaer e Maignan

La Francia giocherà tra poco il quinto incontro valido per le qualificazioni a Qatar 2022. I transalpini, primi nel girone D, saranno ospitati dall'Ucraina. Per i rossoneri Theo Hernandez e Maignan, seconda panchina consecutiva dopo quella rimediata con la Bosnia. Escluso dai titolari della Danimarca Simon Kjaer, che dopo aver giocato 90' con la Scozia si siederà nel match in programma in casa delle Fær Øer.